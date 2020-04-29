НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 18 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,24 гривен за евро, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 апреля установлен на таком уровне: 29,2424 гривен за евро (-0,185 грн). При этом курс евро на 28 апреля составляет 29,4274 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 апреля 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 7 копеек до 29,47 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (29,02 - 28 апреля), продажи - 29,47 (29,54 - 28 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,25 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 26,9714 гривен за 1 доллар (-0,0771 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет 27,0485 гривен за 1 доллар.