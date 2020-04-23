НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,13 гривен за евро, что на 28 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 апреля установлен на таком уровне: 29,4181 гривен за евро (-0,2798 грн). При этом курс евро на 23 апреля составляет 29,4181 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 апреля 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 14 копеек до 29,54 гривен за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,28 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,23 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (29,12 - 22 апреля), продажи - 29,54 (29,68 - 22 апреля) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,01 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 апреля установлен на таком уровне: 27,0137 гривен за 1 доллар (-0,0399 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет 27,0536 гривен за 1 доллар.