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Ниже психологической отметки: что происходит с курсом доллара 23 апреля

Новости » Экономика     23.04.2020 - 12:47
Ниже психологической отметки: что происходит с курсом доллара 23 апреля
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Справочный курс НБУ упал ниже 27 гривен за доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 29,54 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,97 (27,02 - 22 апреля), продажи - 27,31 (27,43 - 22 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (29,12 - 22 апреля), продажи - 29,54 (29,68 - 22 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,14 (3,16 - 22 апреля), продажи 3,63 (3,63 - 22 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 23 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 29,12 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 апреля справочный курс на уровне 26,99 грн/доллар, снизив его по сравнению с 22 апреля (27,08 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,25 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Ниже психологической отметки: что происходит с курсом доллара 23 апреля

Отметим, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует резкое снижение курса гривны к доллару в 2020 году на уровне 25% год к году.

Национальный банк Украины начал публиковать недельные обзоры банковского сектора. По данным НБУ, рост индекса финансового стресса был краткосрочным. Локальный максимум зафиксирован 24 марта, после чего идет постепенное уменьшение уровня стресса.

Агентство Fitch дало прогноз по курсу гривны к доллару Курса доллара на межбанке упал ниже психологической отметки
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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