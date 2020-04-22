НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,41 гривен за евро, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 апреля установлен на таком уровне: 29,4181 гривен за евро (+0,0604 грн). При этом курс евро на 22 апреля составляет 29,3577 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в о вырос на 2 копейки до 29,68 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,12 (29,03 - 21 апреля), продажи - 29,68 (29,66 - 21 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 29,33 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,30 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 27,0536 гривен за 1 доллар (-0,0279 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет 27,0815 гривен за 1 доллар.