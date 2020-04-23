НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,13 гривень за євро, що на 28 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 квітня встановлено на такому рівні: 29,4181 гривень за євро (-0,2798 грн). При цьому курс євро на 23 квітня становить 29,4181 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 14 копійок до 29,54 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 29,28 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,23 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (29,12 - 22 квітня), продажу - 29,54 (29,68 - 22 квітня) грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 квітня встановлено на такому рівні: 27,0137 гривень за 1 долар (-0,0399 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить 27,0536 гривень за 1 долар.