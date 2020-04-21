НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,35 гривен за евро, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 апреля установлен на таком уровне: 29,3577 гривен за евро (-0,07 грн). При этом курс евро на 21 апреля составляет 29,4277 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 1 копейку до 29,66 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,07 - 17 апреля), продажи - 29,66 (29,67 - 17 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,44 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 27,0815 гривен за 1 доллар (+0,0041 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет 27,0774 гривен за 1 доллар.