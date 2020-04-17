НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,42 гривен за евро, что на 21 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 апреля установлен на таком уровне: 29,4277 гривен за евро (-0,2064 грн). При этом курс евро на 16 апреля составляет 29,6341 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 17 копеек до 29,67 гривен за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,49 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,46 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,07 (29,24 - 16 апреля), продажи - 29,67 (29,84 - 16 апреля) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,07 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 27,0774 гривен за 1 доллар (-0,1248 грн). При этом курс доллара на 17 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.