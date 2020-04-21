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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Економіка     21.04.2020 - 17:25
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,35 гривень за євро, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 квітня встановлено на такому рівні: 29,3577 гривень за євро (-0,07 грн). При цьому курс євро на 21 квітня становить 29,4277 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 1 копійку до 29,66 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,03 (29,07 - 17 квітня), продажу - 29,66 (29,67 - 17 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 29,47 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,44 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 27,0815 гривень за 1 долар (+0,0041 грн). При цьому курс долара на 21 квітня становить 27,0774 гривень за 1 долар.

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