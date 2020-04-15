НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,63 гривен за евро, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 апреля установлен на таком уровне: 29,6351 гривен за евро (-0,073 грн). При этом курс евро на 15 апреля составляет 29,7081 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже вырос на 18 копеек до 29,93 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,34 (29,19 - 14 апреля), продажи - 29,93 (29,75 - 14 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,66 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,63 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,2219 гривен за 1 доллар (+0,1320 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет 27,0899 гривен за 1 доллар.