НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,63 гривень за євро, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 квітня встановлено на такому рівні: 29,6351 гривень за євро (-0,073 грн). При цьому курс євро на 15 квітня становить 29,7081 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу виріс на 18 копійок до 29,93 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,34 (29,19 - 14 квітня), продажу - 29,93 (29,75 - 14 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 19 копійок до 29,66 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,63 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,2219 гривень за 1 долар (+0,1320 грн). При цьому курс долара на 15 квітня становить 27,0899 гривень за 1 долар.