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НБУ повысил официальный курс доллара

Новости » Экономика     15.04.2020 - 16:03
НБУ повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,2219 гривен за 1 доллар (+0,1320 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет 27,0899 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 15 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке - 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 апреля справочный курс на уровне 27,22 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 апреля (27,05 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 15 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 15 копеек до 27,48 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 29,93 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,12 (26,98 - 14 апреля), продажи - 27,48 (27,33 - 14 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,34 (29,19 - 14 апреля), продажи - 29,93 (29,75 - 14 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,22 - 14 апреля), продажи 3,74 (3,72 - 14 апреля) грн за 10 рублей.

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