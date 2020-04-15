Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 15 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар перешел к росту после длительного снижения

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 15 копеек до 27,48 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 29,93 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,12 (26,98 - 14 апреля), продажи - 27,48 (27,33 - 14 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,34 (29,19 - 14 апреля), продажи - 29,93 (29,75 - 14 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,22 - 14 апреля), продажи 3,74 (3,72 - 14 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 15 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке - 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,89 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 апреля справочный курс на уровне 27,22 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 апреля (27,05 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,25 - 27,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

Отметим, по данным опроса КМИС, в апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине.