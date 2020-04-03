НБУ опустил официальный курс евро ниже 30 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 52 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,56 гривен за евро, что на 52 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 апреля установлен на таком уровне: 29,5601 гривен за евро (-0,5211 грн). При этом курс евро на 3 апреля составляет 30,0812 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 49 копеек до 30,02 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,20 (29,70 - 2 апреля), продажи - 30,02 (30,53 - 2 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 29,61 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,57 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,373 гривен за 1 доллар (-0,2232 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,5962 гривен за 1 доллар.