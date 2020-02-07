НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,90 гривен за евро, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 февраля установлен на таком уровне: 26,9048 гривен за евро (-0,1387 грн). При этом курс евро на 7 февраля составляет 27,0435 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 27,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,82 - 6 февраля), продажи - 27,05 (27,27 - 6 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,87 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 24,537 гривен за 1 доллар (-0,0424 грн). При этом курс доллара на 7 февраля составляет 24,5794 гривен за 1 доллар.