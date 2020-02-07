Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до уровня 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 7 февраля 2020 года снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,8789 - 26,9094 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3823 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5300 EUR/UAH 26,8789 26,9094 RUB/UAH 0,3817 0,3823

Напомним, 6 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,5900 грн/доллар, евро 27,0147 - 27,0317 грн/евро, российский рубль 0,3879 - 0,3884 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 7 февраля курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс евро снизился на 22 копейки до 27,05 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,38 (24,47 - 6 февраля), продажи - 24,61 (24,72 - 6 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,82 - 6 февраля), продажи - 27,05 (27,27 - 6 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,61 - 6 февраля), продажи 3,91 (3,94 - 6 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 24,537 гривен за 1 доллар (-0,0424 грн). При этом курс доллара на 7 февраля составляет 24,5794 гривен за 1 доллар.