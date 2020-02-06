НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 27 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 27,04 гривен за евро, что на 27 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 февраля установлен на таком уровне: 27,0435 гривен за евро (-0,2717 грн). При этом курс евро на 6 февраля составляет 27,3152 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 27,27 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,82 (27,14 - 5 февраля), продажи - 27,27 (27,53 - 5 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 27,03 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,01 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,57 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля установлен на таком уровне: 24,5794 гривен за 1 доллар (-0,2165 грн). При этом курс доллара на 6 февраля составляет 24,7959 гривен за 1 доллар.