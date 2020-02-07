Курс доллара продолжил снижение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 10 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс евро снизился на 22 копейки до 27,05 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,38 (24,47 - 6 февраля), продажи - 24,61 (24,72 - 6 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,82 - 6 февраля), продажи - 27,05 (27,27 - 6 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,61 - 6 февраля), продажи 3,91 (3,94 - 6 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,40-24,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 7 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, понизив его по сравнению с 6 февраля (24,58 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, по данным НБУ, в течение января 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.

В то же время размер международных резервов Украины в течение января 2020 года вырос на 3,9% (на 990,65 млн долларов) на 1 февраля составил 26 292,81 млн долларов.