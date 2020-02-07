НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,90 гривен за евро, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 февраля установлен на таком уровне: 26,9048 гривен за евро (-0,1387 грн). При этом курс евро на 7 февраля составляет 27,0435 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 27,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,82 - 6 февраля), продажи - 27,05 (27,27 - 6 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,87 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 24,537 гривен за 1 доллар (-0,0424 грн). При этом курс доллара на 7 февраля составляет 24,5794 гривен за 1 доллар.