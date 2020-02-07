НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 26,90 гривень за євро, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 лютого встановлено на такому рівні: 26,9048 гривень за євро (-0,1387 грн). При цьому курс євро на 7 лютого становить 27,0435 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 27,05 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,82 - 6 лютого), продажу - 27,05 (27,27 - 6 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,87 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 24,537 гривень за 1 долар (-0,0424 грн). При цьому курс долара на 7 лютого становить 24,5794 гривень за 1 долар.