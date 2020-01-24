НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 35 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,84 гривен за евро, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 января установлен на таком уровне: 26,8495 гривен за евро (-0,3494 грн). При этом курс евро на 24 января составляет 27,1989 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 января 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 19 копеек до 27,08 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,83 - 23 января), продажи - 27,08 (27,27 - 23 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 26,99 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,95 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 января установлен на таком уровне: 24,3301 гривен за 1 доллар (-0,1911 грн). При этом курс доллара на 24 января составляет 24,5212 гривен за 1 доллар.