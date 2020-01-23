НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2019 года установил курс евро на уровне 27,19 гривен за евро, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 января установлен на таком уровне: 27,1989 гривен за евро (+0,2146 грн). При этом курс евро на 23 января составляет 26,9843 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 января 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 15 копеек до 27,27 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,83 (26,72 - 22 января), продажи - 27,27 (27,12 - 22 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 26,89 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,86 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 января установлен на таком уровне: 24,5212 гривен за 1 доллар (+0,1902 грн). При этом курс доллара на 23 января составляет 24,3310 гривен за 1 доллар.