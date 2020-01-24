Межбанк закрылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 18 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 24 января 2020 года вырос на 18 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс в покупке до 24,44 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 26,99 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4800 грн/доллар, евро 26,9573 - 26,9989 грн/евро, российский рубль 0,3948 - 0,3959 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4800 EUR/UAH 26,9573 26,9989 RUB/UAH 0,3948 0,3959

Напомним, 23 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2700 - 24,3000 грн/доллар, евро 26,8620 - 26,8952 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 24 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс евро снизился на 19 копеек до 27,08 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,21 (24,33 - 23 января), продажи - 24,46 (24,58 - 23 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,83 - 23 января), продажи - 27,08 (27,27 - 23 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,61 - 23 января), продажи 3,94 (3,96 - 23 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 января установлен на таком уровне: 24,3301 гривен за 1 доллар (-0,1911 грн). При этом курс доллара на 24 января составляет 24,5212 гривен за 1 доллар.