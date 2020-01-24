НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 35 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,84 гривень за євро, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 січня встановлено на такому рівні: 26,8495 гривень за євро (-0,3494 грн). При цьому курс євро на 24 січня становить 27,1989 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 19 копійок до 27,08 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,83 - 23 січня), продажу - 27,08 (27,27 - 23 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу зріс на 10 копійок до 26,99 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,95 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, що на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 січня встановлено на такому рівні: 24,3301 гривень за 1 долар (-0,1911 грн). При цьому курс долара на 24 січня становить 24,5212 гривень за 1 долар.