Курс доллара продолжил снижение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 10-15 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс евро снизился на 19 копеек до 27,08 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,21 (24,33 - 23 января), продажи - 24,46 (24,58 - 23 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,83 - 23 января), продажи - 27,08 (27,27 - 23 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,61 - 23 января), продажи 3,94 (3,96 - 23 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,30-24,45 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 24 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 24,25 гривен за доллар, курс в покупке до 24,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,79 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 января справочный курс на уровне 24,27 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 января (24,54 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.