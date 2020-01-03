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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы     03.01.2020 - 18:10
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Курс установлен на 8 января, поскольку банки работать не будут

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 3 копейки до 26,39 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 января установлен на таком уровне: 26,3932 гривен за евро (-0,0288 грн).

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

При этом курс евро на 28 декабря 2019 года - 7 января составляет 26,422 гривен за евро.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ измелил с 27 декабря порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам. Согласно постановлению, для более простого представления и использования официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

Напомним, сегодня, 3 января 2020 года, на наличном рынке снизился на 53 копейки до 26,78 гривен за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 4 копейки до 26,50 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 26,47 грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,04 (26,28 - 28 декабря), продажи - 26,78 (27,31 - 28 декабря) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 23,6785 гривен за 1 доллар (-0,0077 гривен).

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