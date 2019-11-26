НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 5 копеек до 26,42 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 ноября установлен на таком уровне: 2642,8938 гривен за 100 евро (-4,9486 грн).

При этом курс евро на 26 ноября составляет 2647,8424 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 26 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 26,56 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,21 (26,34 - 25 ноября), продажи - 26,56 (26,70 - 25 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже на 6 копеек до 26,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,39 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2398,2702 гривен за 100 долларов (-7,1099 гривен).