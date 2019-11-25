НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 24 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 24 копейки до 26,47 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 ноября установлен на таком уровне: 2647,8424 гривен за 100 евро (-24,2417 грн).

При этом курс евро на 22 ноября составляет 2672,0841 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 26,70 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,50 - 22 ноября), продажи - 26,70 (26,88 - 22 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 26,48 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,47 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября - 24,08 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 23,93 гривен за 1 доллар.