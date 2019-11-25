Курс доллара на межбанке упал до 24 гривен

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит чуть дороже 24 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 25 ноября 2019 года снизился на 9 копеек до 24,03 гривен за доллар, курс в покупке до 24,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 26,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,0200 - 24,0300 грн/доллар, евро 26,4700 - 26,4865 грн/евро, российский рубль 0,3754 - 0,3758грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0200 24,0300 EUR/UAH 26,4700 26,4865 RUB/UAH 0,3754 0,3758

Напомним, 22 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0900 - 24,1200 грн/доллар, евро 26,6153 - 26,6429 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 25 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,18 гривен за доллар, курс евро снизился на 18 копеек до 26,70 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,98 (24,07 - 22 ноября), продажи - 24,18 (24,27 - 22 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,50 - 22 ноября), продажи - 26,70 (26,88 - 22 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 22 ноября), продажи 3,82 (3,83 - 22 ноября) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября - 24,08 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 23,93 гривен за 1 доллар.