НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 11 копеек до 26,72 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 ноября установлен на таком уровне: 2672,0841 гривен за 100 евро (-11,2379 грн).

При этом курс евро на 22 ноября составляет 2683,322 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,88 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,55 - 21 ноября), продажи - 26,88 (26,92 - 21 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 26,64 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,61 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 2416,4262 гривен за 100 долларов (-2,9427 гривен).