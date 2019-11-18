Курс доллара немного вырос на закрытии межбанка

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 18 ноября 2019 года вырос на 4 копейки до 24,20 гривен за доллар, курс в покупке до 24,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 26,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,1600 - 24,2000 грн/доллар, евро 26,7530 - 26,7876 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3792 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1600 24,2000 EUR/UAH 26,7530 26,7876 RUB/UAH 0,3784 0,3792

Напомним, 15 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1300 - 24,1600 грн/доллар, евро 26,6619 - 26,6926 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3788 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 18 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 26,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,06 (24,19 - 15 ноября), продажи - 24,28 (24,34 - 15 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,47 - 15 ноября), продажи - 26,86 (26,84 - 15 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 15 ноября), продажи 3,83 (3,86 - 15 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,13 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 2413,7178 гривен за 100 долларов (-8,2954 гривен).