НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,13 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 2413,7178 гривен за 100 долларов (-8,2954 гривен).

При этом курс доллара на 18 ноября составляет 2422,0132 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 18 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,15 гривен за доллар, курс в покупке до 24,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 ноября справочный курс на уровне 24,12 грн/доллар, снизив его по сравнению с 15 ноября (24,22).

В то же время в обменных пунктах Украины 18 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 26,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,06 (24,19 - 15 ноября), продажи - 24,28 (24,34 - 15 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,47 - 15 ноября), продажи - 26,86 (26,84 - 15 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 15 ноября), продажи 3,83 (3,86 - 15 ноября) грн за 10 рублей.