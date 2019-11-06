Курс доллара продолжает снижаться

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,76 гривен за доллар, курс евро снизился на 19 копеек до 27,54 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,55 (24,62 - 5 ноября), продажи - 24,76 (24,83 - 5 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,30 - 5 ноября), продажи - 27,54 (27,73 - 5 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,53 - 5 ноября), продажи 3,91 (3,93 - 5 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,70-24,95 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 6 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,72 гривен за доллар, курс в покупке до 24,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 27,39 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 ноября справочный курс на уровне 24,69 грн/доллар, снизив его по сравнению с 5 ноября (24,71). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Такой прогноз заложен в макропрогнозе, на котором рассчитан проект госбюджета-2020.

Напомним, Министерство финансов Украины на аукционе 5 ноября продало государственные облигации на 3,1 млрд грн. По данным экспертов, покупка нерезидентами ОВГЗ является главной причиной укрепления курса гривны к доллару в этом году.