НБУ повысил официальный курс евро

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Единая европейская валюта подорожала на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 9 копеек до 27,24 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 октября установлен на таком уровне: 2724,2936 гривны за 100 евро (+8,3638 грн).

При этом курс евро на 3 октября составляет 2715,9298 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 октября 2019 года, на наличном рынке вырос на 32 копейки до 27,97 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,12 (26,85 - 2 октября), продажи - 27,97 (27,65 - 2 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 31 копейку до 26,98 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,93 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,87 гривен за доллар, что на копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 октября установлен на таком уровне: 2487,7122 гривен за 100 долларов (+1,7353 гривен).