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Курс доллара снова вырос на межбанке

Новости » Финансы    04.10.2019 - 17:10
Курс доллара снова вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Сильные колебания курса наблюдаются уже несколько дней

Курс доллара на межбанке в продаже 4 октября 2019 года вырос на 21 копейку до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 25 копеек до 27,23 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8300 грн/доллар, евро 27,1836 - 27,2360 грн/евро, российский рубль 0,3833 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7800

24,8300

EUR/UAH

27,1836

27,2360

RUB/UAH

0,3833

0,3843

Курс доллара снова вырос на межбанке

Напомним, 3 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6200 грн/доллар, евро 26,9311 - 26,9810 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3777 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 2461,1821 гривен за 100 долларов (-26,5301 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 60 копеек до 24,95 гривен за доллар, курс евро снизился на 46 копеек до 27,41 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,55 (24,94 - 3 октября), продажи - 24,95 (25,55 - 3 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,80 (27,12 - 3 октября), продажи - 27,41 (27,97 - 3 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 3 октября), продажи 3,86 (3,92 - 3 октября) грн за 10 рублей.

НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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