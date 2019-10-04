Курс доллара снова вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Сильные колебания курса наблюдаются уже несколько дней

Курс доллара на межбанке в продаже 4 октября 2019 года вырос на 21 копейку до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 25 копеек до 27,23 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8300 грн/доллар, евро 27,1836 - 27,2360 грн/евро, российский рубль 0,3833 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7800 24,8300 EUR/UAH 27,1836 27,2360 RUB/UAH 0,3833 0,3843

Напомним, 3 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6200 грн/доллар, евро 26,9311 - 26,9810 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3777 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 2461,1821 гривен за 100 долларов (-26,5301 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 60 копеек до 24,95 гривен за доллар, курс евро снизился на 46 копеек до 27,41 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,55 (24,94 - 3 октября), продажи - 24,95 (25,55 - 3 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,80 (27,12 - 3 октября), продажи - 27,41 (27,97 - 3 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 3 октября), продажи 3,86 (3,92 - 3 октября) грн за 10 рублей.