НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 22 копійки до 27,02 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 2702,1318 гривні за 100 євро (-22,1618 грн).

При цьому курс євро на 4 жовтня становить 2724,2936 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня 2019 року, на готівковому ринку знизився на 46 копійок до 27,41 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,80 (27,12 - 3 жовтня), продажу - 27,41 (27,97 - 3 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 25 копійок до 27,23 гривень за євро. Курс покупки становить 27,18 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 26 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 2461,1821 гривень за 100 доларів (-26,5301 гривень).