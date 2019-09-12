НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела до 27,22 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 25 копеек до 27,22 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 сентября установлен на таком уровне: 2722,2427 гривны за 100 евро (-25,0761 грн).

При этом курс евро на 12 сентября составляет 2747,0036 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 сентября 2019 года, на наличном рынке курс евро снизился на 16 копейки до 27,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,16 (27,29 - 11 сентября), продажи - 27,60 (27,76 - 11 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 27,34 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,31 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на таком уровне 2483,1184 гривен за 100 долларов (-13,7632 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен два дня назад (11 сентября) - 2488,2279 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только три года назад (11 августа 2016 года) - 2481,659 гривен за 100 долларов.