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Курс доллара на межбанке упал до минимума с начала года

Новости » Финансы    12.09.2019 - 17:45
Курс доллара на межбанке упал до минимума с начала года
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар находится ниже 25 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 12 сентября 2019 года снизился на 16 копеек до 24,78 гривен за доллар, курс в покупке до 24,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 27,34 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7550 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,3196 - 27,3447 грн/евро, российский рубль 0,3803 - 0,3808 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7550

24,7800

EUR/UAH

27,3196

27,3447

RUB/UAH

0,3803

0,3808

Курс доллара на межбанке упал до минимума с начала года

Напомним, 11 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9150 - 24,9400 грн/доллар, евро 27,3940 - 27,4190 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на таком уровне 2483,1184 гривен за 100 долларов (-13,7632 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен два дня назад (11 сентября) - 2488,2279 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только три года назад (11 августа 2016 года) - 2481,659 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 12 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,99 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копейки до 27,60 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,77 (24,84 - 11 сентября), продажи - 24,99 (25,10 - 11 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,16 (27,29 - 11 сентября), продажи - 27,60 (27,76 - 11 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 11 сентября), продажи 3,85 (3,88 - 11 сентября) грн за 10 рублей.

Курс доллара упал до минимума в этом году Курс доллара 12 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ
Темы: Курс доллара
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