НБУ сохранил официальный курс евро на низком уровне

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта стоит 27,47 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем сохранил курс евро на уровне 27,47 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 сентября установлен на таком уровне: 2747,0036 гривны за 100 евро (+0,3152 грн).

При этом курс евро на 11 сентября составляет 2747,3188 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 сентября 2019 года, на наличном рынке курс евро вырос на 4 копейки до 27,76 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,29 (27,26 - 10 сентября), продажи - 27,76 (27,72 - 10 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 27,41 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,39 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,96 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 сентября установлен на таком уровне 2496,8816 гривен за 100 долларов (+8,6537 гривен).