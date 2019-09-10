НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 14 копеек до 27,47 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 сентября установлен на таком уровне: 2747,0036 гривны за 100 евро (-14,1775 грн).

При этом курс евро на 10 сентября составляет 2761,1811 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 10 сентября 2019 года, на наличном рынке курс евро снизился на 14 копеек до 27,72 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,26 (27,42 - 9 сентября), продажи - 27,72 (27,86 - 9 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,62 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,60 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 2488,2279 гривен за 100 долларов (-14,4288 гривен). Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.