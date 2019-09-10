НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 14 копійок до 27,47 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 вересня встановлено на такому рівні: 2747,0036 гривні за 100 євро (-14,1775 грн).

При цьому курс євро на 10 вересня становить 2761,1811 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 14 копійок до 27,72 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,26 (27,42 - 9 вересня), продажу - 27,72 (27,86 - 9 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 27,62 гривень за євро. Курс покупки становить 27,60 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,88 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 вересня встановлено на такому рівні: 2488,2279 гривень за 100 доларів (-14,4288 гривень). Таким чином, офіційний курс долара впав нижче рівня 25 грн/долар вперше з серпня 2016 року. В останній раз курс був нижче тільки 14 серпня 2016 року - 2485,041 грн за 100 доларів.