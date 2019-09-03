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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    03.09.2019 - 17:51
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 4 копейки до 27,66 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 сентября установлен на таком уровне: 2766,7181 гривны за 100 евро (-4,1796 грн).

При этом курс евро на 3 сентября составляет 2770,8977 гривны за 100 евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 сентября 2019 года, на наличном рынке курс евро снизился на 5 копеек до 27,87 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,41 (27,45 - 2 сентября), продажи - 27,87 (27,92 - 2 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,64 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,63 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,29 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 сентября установлен на таком уровне: 2529,6865 гривен за 100 долларов (+3,3392 гривен).

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