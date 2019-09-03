Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 3 сентября 2019 года понизился на 3 копейки до 25,26 гривен за доллар, курс в покупке до 25,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,64 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,2400 - 25,2600 грн/доллар, евро 27,6327 - 27,6495 грн/евро, российский рубль 0,3767 - 0,3774 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2400 25,2600 EUR/UAH 27,6327 27,6495 RUB/UAH 0,3767 0,3774

Напомним, 2 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2800 - 25,2950 грн/доллар, евро 27,7220 - 27,7359 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3791 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,29 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 сентября установлен на таком уровне: 2529,6865 гривен за 100 долларов (+3,3392 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 27,87 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,13 (25,07 - 2 сентября), продажи - 25,36 (25,30 - 2 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,41 (27,45 - 2 сентября), продажи - 27,87 (27,92 - 2 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 2 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 2 сентября) грн за 10 рублей.