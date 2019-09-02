НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 4 копейки до 27,70 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 сентября установлен на таком уровне: 2770,8977 гривны за 100 евро (-4,0064 грн).

При этом курс евро на 2 сентября составляет 2774,9041 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 сентября 2019 года, на наличном рынке курс евро снизился на 10 копеек до 27,92 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,45 (27,56 - 30 августа), продажи - 27,92 (28,02 - 30 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,73 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,72 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,26 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне: 2526,3473 гривен за 100 долларов (+11,9362 гривен).