Курс доллара 3 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

С началом осени доллар дорожает

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 27,87 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,13 (25,07 - 2 сентября), продажи - 25,36 (25,30 - 2 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,41 (27,45 - 2 сентября), продажи - 27,87 (27,92 - 2 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 2 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 2 сентября) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,95-25,60 грн/доллар, немного повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,72 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,30 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 2 сентября (25,25). Таким образом, официальный курс на 4 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Отметим, Национальный банк заявил о снижении напряжения в финансовом секторе Украины. Текущая динамика Индекса финансового стресса показывает, что в настоящее время он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов.

В то же время, по данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.