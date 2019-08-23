НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 2 копейки до 27,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 августа установлен на таком уровне: 2773,2088 гривны за 100 евро (-2,2733 грн).

При этом курс евро на 23 августа составляет 2775,4821 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 августа 2019 года, на наличном рынке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 28,03 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,56 (27,63 - 22 августа), продажи - 28,03 (28,08 - 22 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже не изменился - 27,80 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,77 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,06 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 2506,289 гривен за 100 долларов (+2,0193 гривен).