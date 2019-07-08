НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 24 копейки до 28,71 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 июля установлен на таком уровне 2871,2824 гривны за 100 евро (-23,8168 грн).

При этом курс евро на 8 июля составляет 2895,0992 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 24 копейки до 29,11 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,40 - 28,90 (28,60 - 29,20 - 5 июля), продажи 28,90 - 29,50 (29,20 - 29,70 - 5 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,60 (28,86 - 5 июля), продажи - 29,11 (29,35 - 5 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,69 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,68 грн/евро.