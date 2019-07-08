НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 24 копійки до 28,71 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 липня, встановлений на такому рівні 2871,2824 гривні за 100 євро (-23,8168 грн).

При цьому курс євро на 8 липня становить 2895,0992 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 24 копійки до 29,11 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,40 - 28,90 (28,60 - 29,20 - 5 липня), продажу 28,90 - 29,50 (29,20 - 29,70 - 5 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,60 (28,86 - 5 липня), продажу - 29,11 (29,35 - 5 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 28,69 гривень за євро. Курс покупки становить 28,68 грн/євро.