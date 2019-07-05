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Курс евро упал ниже 29 гривен впервые с мая 2017

Новости » Финансы    05.07.2019 - 17:50
Курс евро упал ниже 29 гривен впервые с мая 2017
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела еще на 25 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 25 копеек до 28,95 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 июля установлен на таком уровне 2895,0992 гривны за 100 евро (-25,2007 грн).

При этом курс евро на 5 июля составляет 2920,2999 гривны за 100 евро.

Курс евро упал ниже 29 гривен впервые с мая 2017

Скриншот bank.gov.ua

Отметим, в последний раз официальный курс евро находился ниже уровня 29 гривен более чем два года назад 15 мая 2017 года - 2879,346 гривны за 100 евро.

Напомним, сегодня, 5 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 15 копеек до 29,35 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,60 - 29,20 (28,70 - 29,30 - 4 июля), продажи 29,20 - 29,70 (29,30 - 29,80 - 4 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,86 (29,00 - 4 июля), продажи - 29,35 (29,50 - 4 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился 30 копеек до 28,81 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,76 грн/евро.

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