НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 2 копейки до 29,74 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 июля установлен на таком уровне 2974,1749 гривны за 100 евро (-2,2568 грн).

При этом курс евро на 1 июля составляет 2976,4317 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 1 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 4 копейки до 29,84 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,05 - 29,60 (29,10 - 29,60 - 27 июня), продажи 29,60 - 30,05 (29,60 - 30,15 - 27 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,36 (29,38 - 27 июня), продажи - 29,84 (29,88 - 27 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился 1 копейку до 29,70 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,68 грн/евро.