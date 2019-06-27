НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 3 копейки до 29,76 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 июля установлен на таком уровне 2976,4317 гривны за 100 евро (-3,4074 грн).

При этом курс евро на 27 июня составляет 2973,0243 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 июня 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 3 копейки до 29,88 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,10 - 29,60 (29,00 - 29,60 - 26 июня), продажи 29,60 - 30,15 (29,60 - 30,15 - 26 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,38 (29,40 - 26 июня), продажи - 29,88 (29,91 - 26 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже остался на уровне до 29,71 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,69 грн/евро.